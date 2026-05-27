«On a recruté une star mondiale qui marque des buts» : L'avis inattendu d'un journaliste pour Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore une fois meilleur buteur de Liga, Kylian Mbappé a toutefois été vivement critiqué compte tenu du fait que le Real Madrid a terminé la saison sans trophée. Et pourtant, le journaliste Frédéric Hermel a publié un édito dans lequel il prend la défense du capitaine de l'équipe de France.

Kylian Mbappé a une nouvelle fois cristallisé les tensions au Real Madrid. Et pour cause, s'il continue d'empiler les buts, son équipe n'a gagné aucun trophée, et son comportement a parfois suscité les critiques. Mais le journaliste Frédéric Hermel ne comprend pas cette situation et prend la défense du capitaine de l'équipe de France.

Fred Hermel monte au créneau pour Kylian Mbappé « En France, on a un dicton populaire qui dit : "C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens". Cela signifie qu'il faut attendre la fin d'un événement ou d'une période pour tirer des conclusions. Eh bien, dans le football, le moment de dresser un véritable bilan sérieux, c'est à la fin de la saison. Et l’un des faits incontestables, l’une des grandes vérités de la saison 2025-2026, c’est que Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la Liga. De nouveau meilleur buteur un an après son premier exploit. Deux saisons à Madrid et deux fois numéro un. Rien qu’avec ce chiffre, on ne peut que reconnaître que mon compatriote a tenu ses promesses. On a recruté une star mondiale qui marque des buts et on a une star mondiale qui marque des buts. Il n’a pas déçu, malgré ce que veulent nous faire croire ceux qui vivent avec la haine dans la bouche et la jalousie dans le cœur », écrit-il dans sa chronique pour AS avant de poursuivre.