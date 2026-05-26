Signature de Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce une grosse erreur du Real Madrid !

Il y a deux ans, Kylian Mbappé s’engageait en faveur du Real Madrid. Avec l’arrivée de la star française, le club madrilène a pu compter sur un effectif composé de plusieurs vedettes. Mais alors que depuis deux ans, le FC Barcelone surpasse son grand rival, la presse espagnole n’a pas manqué de critiquer les choix de Florentino Perez. Explications.
Une nouvelle ère de « Galactiques » au Real Madrid. Depuis deux ans, le club madrilène est en difficulté sur le plan sportif. Pourtant, l’effectif en place est composé de nombreuses vedettes comme Vinicius Jr, Jude Bellingham, et surtout de Kylian Mbappé. Cependant, la magie ne semble pas opéré pour le moment entre les différentes stars madrilènes, comme l’a prouvé cette saison 2025-2026, où de nombreux clashs ont éclaté entre différents clans de joueurs. Depuis deux ans surtout, le Real est totalement dépassé par le FC Barcelone, qui a remporté les deux dernières éditions du championnat d’Espagne.
Le Real dans le dur depuis la signature de Mbappé
Forcément, la presse espagnole et plus particulièrement la presse catalane se veut virulente à ce propos. Ce mardi, SPORT fait ainsi un bilan des dernières saisons en Liga, et le constat est sans appel. Si d’un côté, Florentino Perez, en recrutant Kylian Mbappé, s’est enfermé dans son ambition de signer toujours plus de stars pour son club, le Barça lui, a progressé de manière cohérente avec la nomination d’Hansi Flick, qui a réussi à remettre le club blaugrana sur le devant de la scène.
« Florentino s'est encore trompé en réunissant autant de « galactiques », ce qui lui avait déjà coûté son poste en 2006 »
Le quotidien catalan se permet même de comparer la gestion du Real Madrid à celle de la fin des années 2000 et des fameux « Galactiques » : « L'intuition de Laporta a pris le dessus sur l'ambition de Florentino. Laporta a encore frappé fort, comme lorsqu'il avait pris un risque avec Guardiola en 2008 et bousculé toutes les règles du bon sens. Et Florentino s'est encore trompé en réunissant autant de « galactiques », ce qui lui avait déjà coûté son poste en 2006. Mais rien n'est le fruit du hasard. Le stratège et homme sensé qu'est Flick était exactement ce dont le Barça avait besoin, tandis que l'égoïste Mbappé a rompu tous les équilibres dans le vestiaire madrilène. Une décision, une seule », écrit ainsi SPORT.