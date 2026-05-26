Signature de Kylian Mbappé : La presse espagnole annonce une grosse erreur du Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a deux ans, Kylian Mbappé s’engageait en faveur du Real Madrid. Avec l’arrivée de la star française, le club madrilène a pu compter sur un effectif composé de plusieurs vedettes. Mais alors que depuis deux ans, le FC Barcelone surpasse son grand rival, la presse espagnole n’a pas manqué de critiquer les choix de Florentino Perez. Explications.

Une nouvelle ère de « Galactiques » au Real Madrid. Depuis deux ans, le club madrilène est en difficulté sur le plan sportif. Pourtant, l’effectif en place est composé de nombreuses vedettes comme Vinicius Jr, Jude Bellingham, et surtout de Kylian Mbappé. Cependant, la magie ne semble pas opéré pour le moment entre les différentes stars madrilènes, comme l’a prouvé cette saison 2025-2026, où de nombreux clashs ont éclaté entre différents clans de joueurs. Depuis deux ans surtout, le Real est totalement dépassé par le FC Barcelone, qui a remporté les deux dernières éditions du championnat d’Espagne.

Le Real dans le dur depuis la signature de Mbappé Forcément, la presse espagnole et plus particulièrement la presse catalane se veut virulente à ce propos. Ce mardi, SPORT fait ainsi un bilan des dernières saisons en Liga, et le constat est sans appel. Si d’un côté, Florentino Perez, en recrutant Kylian Mbappé, s’est enfermé dans son ambition de signer toujours plus de stars pour son club, le Barça lui, a progressé de manière cohérente avec la nomination d’Hansi Flick, qui a réussi à remettre le club blaugrana sur le devant de la scène.