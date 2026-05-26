OM - Mason Greenwood prend une décision importante : Son transfert se confirme ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a laissé entendre lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP qu’il aimerait bien rester, Mason Greenwood semble plutôt se diriger vers un départ de l’OM, lui voudrait d’ailleurs rejoindre l’AS Rome. Preuve que la tendance est à un départ, le joueur aurait déjà décidé de rendre son domicile situé à Aix-en-Provence.

Présent à Paris lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP il y a deux semaines, Mason Greenwood avait évoqué son avenir à l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’Anglais a laissé entendre qu’il se verrait bien rester, lui qui est arrivé à l’été 2024 en provenance de Manchester United : « Le Championnat français est merveilleux. On joue des matches incroyables et comme vous l’avez vu, le reste de la saison européenne a été assez serré. Donc c’est pour moi l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’ai déjà joué dans plusieurs, et j’espère pouvoir rester. »

Le départ de Greenwood se confirme D’après les informations de Jean-François Pérès, sauf retournement de situation, Mason Greenwood devrait pourtant quitter l’OM. « À regret », selon plusieurs sources, comme indiqué par le journaliste de JDD. Si l’attaquant âgé de 24 ans et sa famille voulaient rester, la situation économique de l’OM aurait rendu son départ inévitable. Le joueur aurait même déjà rendu les clefs de son domicile situé à Aix-en-Provence.