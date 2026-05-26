Un club veut le détourner de l’équipe de France : L’improbable rumeur sur l’avenir de Zinedine Zidane

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Didier Deschamps ayant décidé de quitter son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane est fortement pressenti afin de lui succéder en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Toutefois, un club aurait tout de même l’espoir de réussir à s’attacher les services de l’ancien entraîneur du Real Madrid : Besiktas.

Présent sur le plateau de TF1 le 14 mai dernier afin de dévoiler les 26 joueurs appelés en équipe de France pour la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a une nouvelle fois confirmé ce que l’on sait depuis plusieurs mois, à savoir qu’il quittera son poste après la compétition. « Si des gens sont inquiets, je ne pars pas à la retraite (sourire) », a-t-il indiqué, lui qui compte bien rester actif une fois son histoire avec les Bleus terminée.

Un intérêt de Besiktas pour Zidane ? Reste à savoir quelle sera la suite pour Didier Deschamps, qui ne s’interdit rien et pourrait prendre les rênes d’une autre sélection ou d’un club, lui qui est passé par l’AS Monaco, la Juventus et l’OM. En ce qui concerne l’équipe de France, il n’y a pas trop de suspense concernant l’identité de son successeur. Sauf énorme retournement de situation, tout indique que Zinedine Zidane prendra le relais, lui qui attend cela depuis son départ du Real Madrid il y a maintenant cinq ans.