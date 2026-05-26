Mercato - OM : Un premier renfort déjà acté pour Bruno Genesio

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lundi, le LOSC a officialisé dans un communiqué le départ de Bruno Genesio à la fin de son contrat et ce dernier se distingue désormais comme le favori pour devenir le prochain entraîneur de l’OM. Il a d’ailleurs déjà pu échanger directement avec Stéphane Richard et, si son arrivée se confirme, sera accompagné d’un de ses adjoints à Lille.

Après deux ans de collaboration et une troisième en Ligue 1 obtenue à l’issue de l’exercice 2025-2026, le LOSC et Bruno Genesio ont acté leur séparation. Dans un communiqué publié lundi, le club a officialisé le départ de son entraîneur, dont le nom revient avec insistance du côté de Marseille ces derniers jours. Selon L’Équipe, il est même désormais le grand favori afin de remplacer Habib Beye la saison prochaine.

Genesio, le grand favori pour entraîner l’OM L’OM veut recruter un entraîneur français, expérimenté, qui connaît la Ligue 1, stable émotionnellement et accessible financièrement. Si Christophe Galtier figure lui aussi sur la liste de quatre-cinq noms dressée par la direction olympienne, il a encore un an de contrat au Neom FC. Bruno Genesio, lui, est libre et, n’ayant pas d’agent, a déjà échangé directement avec Stéphane Richard. Le technicien français et l’OM partagent le même avocat, Olivier Martin, ce qui a facilité la prise d’information du côté du club.