PSG : «Nous allons être champions d’Europe», Arsenal se lâche avant la finale de la Ligue des Champions

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi soir, le PSG et Arsenal s’affronteront en finale de la Ligue des Champions du côté de Budapest (18h). Si les deux équipes sont en pleine préparation, le coach des Gunners, Mikel Arteta, s’est laissé aller à une déclaration pleine d’optimisme concernant l’issue de ce choc européen. Explications.

Un match pour l’histoire. Alors que le PSG et Arsenal vont s’affronter en finale de la Ligue des Champions ce samedi soir, les deux équipes peuvent rentrer dans l’histoire en cas de succès. Le club parisien pourrait devenir la première équipe depuis le Real Madrid en 2017 à remporter deux fois d’affilée la C1, tandis que le club londonien rêve d’un premier sacre en Ligue des Champions après la finale perdue il y a vingt ans en 2006.

Arteta se voit déjà champion d’Europe Si pour certains, le PSG s’avance sur cette finale en tant que léger favori, Arsenal de son côté, déborde d’optimisme. Sacré champion d’Angleterre pour la première fois depuis 2004, le club anglais se laisse le droit de rêver, et Mikel Arteta lui, y croit dur comme fer. A l’occasion de la célébration du titre ce lundi, le coach espagnol a lancé : « Samedi, nous allons être champions d’Europe ! ». Une déclaration qui va faire du bruit, mais qui démontre toute la confiance d’Arteta en son groupe.