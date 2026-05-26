Une arrivée et un départ ? Les deux annonces sur le mercato à venir du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival ouvrira prochainement ses portes et l’une des questions est notamment de savoir ce que le PSG a prévu de faire. Dernièrement, le club de la capitale n’a pas été très actif, ne faisant que quelques changements à chaque fenêtre de recrutement. A quoi s’attendre donc du PSG ? Visiblement, il faudrait au moins se préparer à un départ et une arrivée. Explications.

Le PSG n’est pas habitué aux nombreux changements sur le marché des transferts. L’été dernier, seuls Lucas Chevalier, Renato Marin et Illia Zabarnyi ont rejoint le club de la capitale alors que Dro Fernandez a lui posé ses valises à Paris en janvier. Quels seront maintenant les plans des champions de France pour le mercato estival à venir ? Le PSG va-t-il chambouler l’effectif de Luis Enrique que ce soit dans le sens des départs que des arrivées ? Alors que le marché des transferts ouvrira prochainement ses portes, Fabrizio Romano a donné quelques éléments de réponse sur ce qui serait prévu.

Gonçalo Ramos va partir… Sur sa chaine Youtube, Fabrizio Romano a annoncé un probable départ cet été au PSG, celui de Gonçalo Ramos. Malgré un contrat jusqu’en 2028, le Portugais pourrait faire ses valises afin d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. « Je garderai un oeil sur Gonçalo Ramos. Il pourrait être sur le départ, il pourrait quitter le PSG cet été. Je comprends que ça a déjà commencé à bouger autour de Ramos. Actuellement, évidemment, l’intention est sur la finale de la Ligue des Champions. Ramos est un professionnel fantastique. Il n’a jamais créé de problème. Il a été sur le banc plusieurs fois au PSG dans les grands matchs, mais il s’est toujours bien comporté. Ramos est très apprécié au PSG, mais ce que je comprends c’est que maintenant, il veut jouer. Il veut être une partie importante du projet de son prochain club. Il pourrait y avoir du mouvement avec Ramos, que ce soit pour un club anglais, pour un club italien, pour un club espagnol aussi. Nous verrons ce qui se passe à l’Atlético de Madrid par exemple », a expliqué le journaliste.