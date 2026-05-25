Changement d’entraîneur à l’OM : Une piste s’éloigne déjà !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouvel entraîneur alors qu’Habib Beye ne devrait pas être conservé, l’OM serait notamment intéressé par Adi Hütter, libre depuis son départ de l’AS Monaco au mois d’octobre dernier. Toutefois, le technicien allemand âgé de 56 ans serait pressenti pour faire son retour à l’Eintracht Francfort, qu’il a déjà entraîné entre 2018 et 2021.

Alors que l’arrivée de Grégory Lorenzi n’a toujours pas été officialisée, l’identité du prochain entraîneur de l’OM est également encore floue. Plusieurs noms ont été évoqués afin de remplacer Habib Beye, sous contrat jusqu’en juin 2027, mais qui ne devrait pas être conservé au-delà de l’exercice 2025-2026. En plus de Bruno Genesio et Christophe Galtier, Adi Hütter serait une autre piste explorée par Marseille.

Vers un retour à Francfort pour Hütter ? Ce dernier a l’avantage de déjà connaitre la Ligue 1, lui qui est resté sur le banc de l’AS Monaco pendant plus de deux ans avant d’être démis de ses fonctions au mois d’octobre dernier. Toutefois, cette option pourrait échapper à l’OM. D’après les informations de Kicker, un retour à l’Eintracht Francfort serait très probable pour Adi Hütter, où il est déjà passé entre 2018 et 2021. Il serait le favori pour succéder à Albert Riera et une discussion en ce sens aurait déjà eu lieu récemment à Majorque avec Markus Krösche, directeur sportif du club allemand.