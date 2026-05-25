Christophe Galtier à l’OM : La réponse tombe pour une arrivée à Marseille

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Originaire de Marseille et ancien joueur de l’OM, Christophe Galtier a vu son nom sortir pour la succession de Habib Beye, et sa venue récente dans la cité phocéenne n'a fait qu'intensifier les spéculations. Mais le technicien de 59 ans semble très loin du banc de touche du Vélodrome…

En plus d’un nouveau président se nommant Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions en juillet, et d’un nouveau directeur sportif qui devrait être Grégory Lorenzi, l’Olympique de Marseille se prépare également à accueillir un nouvel entraîneur. Sauf retournement de situation, Habib Beye ne devrait plus être sur le banc de touche la saison prochaine. Pour le remplacer, la nouvelle direction veut miser sur un fin connaisseur de la Ligue 1.

La piste Christophe Galtier évoquée Le nom de Christophe Galtier, passé par l’AS Saint-Étienne, le LOSC, l’OGC Nice et le PSG, est ainsi ressorti. Mais à en croire Onze Mondial, le natif de Marseille est encore très loin d’une arrivée à l’OM. Et pour cause, il n’existerait aucun contact entre les deux parties. Les rumeurs évoquant un possible départ de Christophe Galtier de NEOM seraient même fausses selon le média spécialisé, les dirigeants saoudiens continuant de travailler avec lui sur la suite du projet, à commencer par le mercato à venir.