Christophe Galtier à l’OM : La réponse tombe pour une arrivée à Marseille

Originaire de Marseille et ancien joueur de l’OM, Christophe Galtier a vu son nom sortir pour la succession de Habib Beye, et sa venue récente dans la cité phocéenne n'a fait qu'intensifier les spéculations. Mais le technicien de 59 ans semble très loin du banc de touche du Vélodrome…
En plus d’un nouveau président se nommant Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions en juillet, et d’un nouveau directeur sportif qui devrait être Grégory Lorenzi, l’Olympique de Marseille se prépare également à accueillir un nouvel entraîneur. Sauf retournement de situation, Habib Beye ne devrait plus être sur le banc de touche la saison prochaine. Pour le remplacer, la nouvelle direction veut miser sur un fin connaisseur de la Ligue 1.
La piste Christophe Galtier évoquée
Le nom de Christophe Galtier, passé par l’AS Saint-Étienne, le LOSC, l’OGC Nice et le PSG, est ainsi ressorti. Mais à en croire Onze Mondial, le natif de Marseille est encore très loin d’une arrivée à l’OM. Et pour cause, il n’existerait aucun contact entre les deux parties. Les rumeurs évoquant un possible départ de Christophe Galtier de NEOM seraient même fausses selon le média spécialisé, les dirigeants saoudiens continuant de travailler avec lui sur la suite du projet, à commencer par le mercato à venir.
Il n’y aurait rien avec l’ancien du PSG
Si Christophe Galtier est bien présent à Marseille, Onze Mondial rappelle que l’entraîneur de 59 ans est originaire de la cité phocéenne et a donc choisi le sud de la France pour y passer quelques jours de repos, sans en profiter pour échanger de près ou de loin avec des dirigeants de l’OM ou des intermédiaires. La piste semble donc définitivement écartée par le club qui lorgne en revanche deux noms bien connus de la Ligue 1 : Adi Hütter, l’ancien entraîneur de l’AS Monaco qui a plié bagage en 2025, ainsi que Bruno Génésio, actuellement en pleine réflexion sur son avenir en LOSC.