Mercato - OM : Une rencontre «discrète» prévue avec Christophe Galtier ?

Alexis Brunet

Arrivé en cours de saison, Habib Beye n’a pas réussi à convaincre l’OM, qui devrait donc le laisser partir cet été. Le club phocéen aurait déjà entamé des démarches pour lui trouver un successeur et Christophe Galtier fait partie des pistes. L’actuel coach de NEOM se trouverait d’ailleurs actuellement du côté de Marseille pour se ressourcer et une rencontre discrète avec les dirigeants marseillais pourrait avoir lieu.

Après une saison 2025-2026 plus que compliquée, l’OM compte bien relever la tête l’année prochaine. Pour y arriver, le club phocéen devra d’abord se restructurer avec l’arrivée d’un nouveau directeur sportif qui devrait être Grégory Lorenzi, sauf retournement de situation. Marseille va également devoir mettre la main sur un nouveau coach car Habib Beye devrait s’en aller après n’avoir pas réussi à atteindre les objectifs fixés par les dirigeants olympiens.

L’OM est sur la piste de Galtier Pour remplacer Habib Beye, l’OM pourrait faire appel à un ancien coach du PSG. En effet, Christophe Galtier ferait partie des pistes marseillaises, lui qui est actuellement sous contrat avec NEOM. Alors que certaines sources affirmaient que la formation saoudienne allait mettre fin à sa collaboration avec l’entraîneur français selon L’Équipe, cela ne serait actuellement pas la tendance. Toutefois, Galtier se trouverait actuellement à Marseille pour se ressourcer en famille et une rencontre discrète avec les dirigeants marseillais pourrait avoir lieu prochainement.