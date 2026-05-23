C’est tendu entre deux joueurs du PSG, les raisons dévoilées !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une nouvelle grande saison, le PSG a encore un objectif en tête avant de tourner la page : la finale de la Ligue des champions. Sous l'impulsion de Luis Enrique, le club de la capitale forme un effectif soudé et déploie un niveau de jeu exceptionnel. Mais il y a toutefois quelques tensions au sein du vestiaire, entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi notamment. Le Russe et l'Ukrainien cohabitent au sein de cette équipe, sans plus.

Recruté l'été dernier au PSG, Illya Zabarnyi a débarqué dans un effectif déjà bien rempli où la présence d'un joueur le refroidit un peu plus. En effet, l'Ukrainien a tout de suite refusé le contact avec le Russe Matvey Safonov dans un contexte géopolitique tendu entre les deux pays. A l'entraînement ce samedi, une petite vidéo montre que ce conflit les oppose toujours. Cela ne les empêche pas de jouer ensemble.

Tensions au PSG Sur les réseaux sociaux ces dernières heures, on peut voir qu'une vidéo de l'entraînement du PSG circule. Les joueurs ont disputé une rencontre en interne et au moment de se serrer la main, Matvey Safonov et Illia Zabarnyi s'évitent avant le coup d'envoi. Une scène qui montre bien que le conflit entre l'Ukraine et la Russie fait encore rage. Depuis l'arrivée de Zabarnyi à Paris, les deux hommes font tout pour éviter toute récupération politique et ne s'affichent pas ensemble. L'Ukrainien n'a pas manqué de rappeler à plusieurs reprises son positionnement sur ce conflit, au contraire de son coéquipier.