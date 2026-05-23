OM : De Zerbi a tout détruit en virant ces deux joueurs ?

Axel Cornic

Parti en février dernier après un énième résultat sportif décevant, Roberto De Zerbi a beaucoup fait parler de son management et de la gestion de certains cas particuliers. Et ça a souvent tourné au clash, puisque la liste des joueurs de l’Olympique de Marseille qui ont été poussé vers la sortie est très longue.

Dès son arrivée, Roberto De Zerbi semble avoir eu carte blanche à l’OM. Que ce soit Medhi Benatia ou le président Pablo Longoria, ils semblent s’être mis en quatre pour satisfaire chacune de ses demandes, surtout sur le mercato. Mais ça n’a pas toujours eu le succès attendu...

Maupay et Murillo « des personnes respectées du vestiaires » Au fil de l’année et demie qu’il a passée à Marseille, l’Italien s’est en effet clashé avec pas mal de joueurs et cela a souvent mené à une mise à l’écart puis à une vente pure et simple. Et cela n’a pas été très bien accueilli par le vestiaire, comme nous l’a appris La Provence avec les cas Neal Maupay et Amir Murillo, tous les deux partis lors du dernier mercato hivernal. « Pas des stars, mais des personnes respectées du vestiaires » a expliqué une source interne, concernant les deux anciens joueurs de l’OM. « Muri a fait une ou deux bourdes et a été mis sur le banc des accusés alors qu’l n’a rien dit aux autres ».