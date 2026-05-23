Adrien Rabiot : Des mois après son départ, l’agent d’un joueur de l’OM balance

Axel Cornic

Considéré comme l’un des leaders de l’équipe, Adrien Rabiot semblait pouvoir mener l’Olympique de Marseille vers des nouveaux objectifs. Mais la belle histoire n’aura duré qu’un an, puisque l’international français a été mis à la porte en aout dernier, après une bagarre dans le vestiaire avec son coéquipiers Jonathan Rowe.

On dit souvent que les crises sont nombreuses à Marseille. Cette fois, il aura fallu attendre seulement la première journée de Ligue 1, pour voir la première affaire éclater. Et quelle affaire, puisqu’elle a marqué le début de saison de l’OM, signant au passage la fin pour Jonathan Rowe, mais surtout pour Adrien Rabiot.

« Il faut tout le temps un bouc émissaire : Rabiot, Rowe, Murillo, Vermeeren, Abdelli, Aubameyang... » Le milieu de terrain français a depuis rebondi du côté de l’AC Milan, où il est devenu l’un des plus fidèles soldats de Massimiliano Allegri. Mais du côté de l’OM son départ ne semble toujours pas avoir été digéré, puisque certains en parlent encore pour justifier leurs critiques envers l’ancienne direction et surtout, l’ancien coach Roberto De Zerbi. « Il faut tout le temps un bouc émissaire : Rabiot, Rowe, Murillo, Vermeeren, Abdelli, Aubameyang... » a déclaré l’agent d’un joueur phocéen, à La Provence.