Adrien Rabiot : Des mois après son départ, l’agent d’un joueur de l’OM balance

Considéré comme l’un des leaders de l’équipe, Adrien Rabiot semblait pouvoir mener l’Olympique de Marseille vers des nouveaux objectifs. Mais la belle histoire n’aura duré qu’un an, puisque l’international français a été mis à la porte en aout dernier, après une bagarre dans le vestiaire avec son coéquipiers Jonathan Rowe.
On dit souvent que les crises sont nombreuses à Marseille. Cette fois, il aura fallu attendre seulement la première journée de Ligue 1, pour voir la première affaire éclater. Et quelle affaire, puisqu’elle a marqué le début de saison de l’OM, signant au passage la fin pour Jonathan Rowe, mais surtout pour Adrien Rabiot.
« Il faut tout le temps un bouc émissaire : Rabiot, Rowe, Murillo, Vermeeren, Abdelli, Aubameyang... »
Le milieu de terrain français a depuis rebondi du côté de l’AC Milan, où il est devenu l’un des plus fidèles soldats de Massimiliano Allegri. Mais du côté de l’OM son départ ne semble toujours pas avoir été digéré, puisque certains en parlent encore pour justifier leurs critiques envers l’ancienne direction et surtout, l’ancien coach Roberto De Zerbi. « Il faut tout le temps un bouc émissaire : Rabiot, Rowe, Murillo, Vermeeren, Abdelli, Aubameyang... » a déclaré l’agent d’un joueur phocéen, à La Provence.
Quand Rowe donne enfin sa version
Celle qui est désormais connue comme la bagarre de Rennes, a refait surface récemment. Dans un entretien accordé à The Athletic, Jonathan Rowe a en effet donné sa version des faits. « Le fait est que De Zerbi et Mehdi (Benatia), le directeur sportif, n’ont pas vu le premier coup de poing que Rabiot a donné dès le début. Ils m’ont seulement vu revenir et le frapper » a déclaré l’ancien de l’OM, qui a également décidé de poursuivre sa carrière en Serie A comme Adrien Rabiot, mais avec Bologna. « Ils ont donc probablement pensé que je l’avais frappé sans raison. J’ai dû leur expliquer la situation après coup ».