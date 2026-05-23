Finale de Champions Cup : 400km à vélo pour voir l’UBB, l’incroyable pari d’un fan de 66 ans

Axel Cornic

Au lendemain de la victoire de Montpellier en Challenge Cup, c’est l’Union Bordeaux-Bègles qui va fouler la pelouse du stade San Mamés. Les coéquipiers de Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey vont défendre leur titre en finale de la Champions Cup face au Leinster, qui a remporté la compétition à quatre reprises depuis 1995. Et ils pourront compter sur un supporter très spécial...

Pour la deuxième fois consécutive, les Bordelo-bèglais vont pouvoir rêver devant une finale de Champions Cup. Mais pour certains la victoire pourrait avoir un gout spécial. C’est le cas d’Alain Boukherma, parti le mercredi 20 mai de Gironde et arrivé à Bilbao pour assister à la rencontre entre son club de l’UBB et le Leinster.

« On a pris nos billets il y a six mois avec les copains » « J’ai intitulé mon périple ‘‘De Chaban à San Mamés’’ » a lâché cet homme de 66 ans, qui n’avait aucune intention de rater cette finale de Champions Cup. « On a pris nos billets il y a six mois avec les copains. Je suis quelqu’un de résolument optimiste, alors, oui, je le sentais » a poursuivi Alain Boukherma, qui explique tout de même que sans au moins club français à Bilbao, il n’aurait pas fait le voyage. « Bon… Si ça avait été des Anglais ou des Irlandais, je revendais les places ».