UBB - Finale de la Champions Cup : L’immense défi qui attend Louis Bielle-Biarrey

Axel Cornic

Il y avait quelques doutes après la dernière journée du Top 14, mais Louis Bielle-Biarrey sera bel et bien présent pour la finale de Champions Cup, ce samedi. L’international français de 22 ans sera titulaire à l’aile avec l’Union Bordeaux-Bègles et aura sans aucun doute envie de décrocher un deuxième titre. Mais en face de lui, il y aura de très lourd...

La pression monte. Nous ne sommes plus qu’à quelques heures de la grande finale de la Champions Cup, avec l’UBB qui s’est offert la chance de défendre son titre face au Leinster. Les Bordelo-bèglais sont annoncés favoris, mais il faudra se méfier de la province irlandaise, deuxième plus gros palmarès de la compétition derrière le Stade Toulousain.

Bielle-Biarrey titulaire avec l’UBB La bonne nouvelle, c’est la titularisation de Louis Bielle-Biarrey. Car tout le monde s’inquiétait pour l’ailier de l’UBB après la victoire face à l’USAP samedi dernier (37-32), lors de la 24e journée de Top 14. Dans des images diffusées par Canal+, on l’a en effet vu quitter Chaban-Delmas en boitillant, visiblement touché à la cheville. Plus de peur que de mal pour la nouvelle star du rugby français, qui pourrait bien confirmer son statut de meilleur marqueur de la Champions Cup, s’il marque cet après-midi sur la pelouse de San Mamés.