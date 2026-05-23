PSG : Un entraîneur est prêt à tout plaquer s'il n'obtient pas le transfert de Gonçalo Ramos !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Gonçalo Ramos serait sur le départ. En effet, l'international portugais devrait changer de club lors du prochain mercato estival. Et il pourrait atterrir à l'AC Milan. Sur le banc des Rossoneri depuis presque un an, Massimiliano Allegri menacerait de claquer la porte de San Siro si Gonçalo Ramos n'intègre pas son effectif à l'intersaison.

Ce vendredi, Ekrem Konur a fait un point complet sur l'avenir de Gonçalo Ramos au PSG, et ce, via Holligan Soccer. D'après le journaliste turc, le Portugais devrait changer d'air lors du prochain mercato estival. En effet, la position du PSG et les souhaits personnels du joueur iraient dans ce sens.

L'AC Milan va formuler une offre pour Gonçalo Ramos A en croire Ekrem Konur, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait désormais disposé à vendre Gonçalo Ramos à l'intersaison. Plus précisément, le club de la capitale serait prêt à accepter un départ de son numéro 9, préférant le céder au bon prix plutôt que de le forcer à rester. Comme l'a affirmé le journaliste turc, le PSG refuse de brader Gonçalo Ramos, dont la valeur marchande serait évaluée à 35M€. Ainsi, l'écurie rouge et bleu devrait réclamer une somme conséquente lors de la prochaine fenêtre du mercato.