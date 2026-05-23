Mercato - PSG : Un transfert déjà acté en coulisses ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Gonçalo Ramos devrait changer d'air lors du prochain mercato estival. En effet, la position du club et les souhaits personnels du joueur iraient dans ce sens. Les hautes sphères du PSG préférant vendre Gonçalo Ramos plutôt que de le forcer à rester.

Très en vue du côté de Benfica, Gonçalo Ramos a alerté la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont bouclé son transfert lors de l'été 2023. En effet, le PSG a finalisé un prêt payant de 15M€ avec une option d'achat. Et pour conserver définitivement Gonçalo Ramos, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a levé sa clause à 65M€.

Mercato : Gonçalo Ramos va quitter le PSG Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Gonçalo Ramos ne devrait plus faire long feu au PSG. Après avoir disputé trois saisons à Paris, l'international portugais serait sur le départ. D'après les indiscrétions d'Ekrem Konur, divulguées via Hooligan Soccer, Gonçalo Ramos devrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. La position du club et les souhaits personnels du joueur allant dans ce sens.