Mercato : L’OM a dégainé une offre de 20M€ pour un milieu de terrain français

Axel Cornic

A la recherche de la moindre occasion l’Olympique de Marseille a ratissé le marché ces derniers mois, surtout avec Medhi Benatia au poste de directeur sportif. Cela a été le cas en Italie, avec un ancien joueur de l’OGC Nice qui a été approché pour renforcer le milieu de terrain phocéen.

Avec Pablo Longoria à la présidence et Medhi Benatia à la direction sportive, l’OM a vécu des périodes de mercato extrêmement agitées. Cela s’est encore vu l’été dernier ou encore en janvier 2026, avec des nombreux joueurs qui sont arrivée, mais d’autres qui ont également été poussés vers la sortie.

Como refuse 20M€ pour Da Cunha Mais tout n’a pas fonctionné pour l’OM. On apprend en effet que le club phocéen aurait pu recruter l’une des révélations de Serie A lors du dernier mercato hivernal. D’après les informations de TMW, Como aurait refusé une offre marseillaise de 20M€ arrivée en janvier, pour son capitaine Lucas Da Cunha. Ancien de l’OGC Nice, Clermont Foot ou encore du Stade Rennais, le milieu de 24 ans a totalement explosé cette saison sous les ordres de Cesc Fabregas, qui en a fait l’un de ses plus fidèles soldats.