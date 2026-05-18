Mercato : «C’est vrai», un joueur français confirme des discussions avec l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Passé par le centre de formation du Stade Rennais, puis par l’OGC Nice et Clermont, Lucas Da Cunha aurait pu faire son retour en Ligue 1 l’hiver dernier. Le milieu de terrain âgé de 24 ans avait été annoncé dans le viseur de l’OM, ce que le principal intéressé a confirmé, expliquant pourquoi il a décidé de rester à Côme.

En quête de renforts pour son milieu de terrain lors du dernier mercato hivernal, l’OM s’est attaché les services d’Himad Abdelli (26 ans) et de Quinten Timber (24 ans), arrivés en provenance d’Angers et du Feyenoord Rotterdam, eux qui étaient en fin de contrat. Mais d’autres pistes avaient été explorées par les dirigeants marseillais, notamment celle menant à Lucas Da Cunha.

« Ça n’a pas été au-delà des discussions » Le Parisien évoquait même une offre de Marseille afin de recruter le milieu de terrain âgé de 24 ans. Ce n’est peut-être pas allé jusque-là, mais le principal intéressé a en tout cas confirmé l’intérêt de l’OM à son égard. « C’est vrai, je ne vais pas mentir, cet hiver il y a eu un intérêt de l’Olympique de Marseille. Forcément, c’est gratifiant en tant que joueur quand t’entends que des clubs s’intéressent à toi. Après, ce n’est pas allé au-delà parce que aujourd’hui, je suis capitaine de Côme, je suis vraiment bien ici, et donc ça n’a pas été au-delà des discussions », a confié Lucas Da Cunha, dans un entretien accordé à DAZN.