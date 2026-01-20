OM - Transfert surprise : Nouvelle bombe dans la presse !

Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato hivernal, l'OM de Pablo Longoria aurait coché le nom de Lucas Da Cunha. D'ailleurs, le club marseillais aurait déjà bougé ses pions sur ce dossier. En effet, les hautes sphères de l'OM auraient lancé les discussions avec Côme, avant de dégainer une offre à Lucas Da Cunha.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier, l'OM n'a pas encore officialisé le moindre transfert dans le sens des arrivées. Mais le club phocéen compterait bien bloquer plusieurs signatures, notamment au milieu de terrain.

Mercato : L'OM a dégainé une offre à Da Cunha D'après les indiscrétions de Sky Sport, confirmées par Le Parisien, l'OM aurait lancé les pourparlers avec Côme pour s'attacher les services de Lucas Da Cunha. De surcroit, les dirigeants marseillais auraient également approché le milieu de terrain de 24 ans.