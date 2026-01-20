Pierre Ménès annonce le transfert parfait au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur de rotation au Paris SG, Lee Kang-in serait sur les tablettes de l’Atlético de Madrid, qui suivait déjà l’international sud-coréen avant son arrivée dans la capitale en 2023. Pour Pierre Ménès, le champion d'Europe en titre a tout intérêt à se monter ouvert aux discussions…

Si le PSG a décidé de rester calme sur le marché des transferts dans le sens des arrivées, cela pourrait encore bouger au niveau des départs. Selon la presse espagnole, l’Atlético de Madrid lorgne notamment Lee Kang-in, un joueur que Luis Enrique souhaite conserver dans l’effectif. Une position que ne partage pas Pierre Ménès.

Quel avenir pour Kang-In Lee ? « C’est vrai qu’avant sa blessure, j’ai trouvé Kang-In Lee plus intéressant qu’avant. (…) Il a beaucoup joué au milieu, et son activité est très intéressante alors que devant, ailier droit, je trouve qu’il joue presque toujours par l’arrière et qu’il n’apporte pas grand-chose », a commencé l’ancien chroniqueur du Canal Football Club, sur sa chaîne YouTube.