Pierre Ménès annonce le transfert parfait au PSG !

Joueur de rotation au Paris SG, Lee Kang-in serait sur les tablettes de l’Atlético de Madrid, qui suivait déjà l’international sud-coréen avant son arrivée dans la capitale en 2023. Pour Pierre Ménès, le champion d'Europe en titre a tout intérêt à se monter ouvert aux discussions…
Si le PSG a décidé de rester calme sur le marché des transferts dans le sens des arrivées, cela pourrait encore bouger au niveau des départs. Selon la presse espagnole, l’Atlético de Madrid lorgne notamment Lee Kang-in, un joueur que Luis Enrique souhaite conserver dans l’effectif. Une position que ne partage pas Pierre Ménès.
Quel avenir pour Kang-In Lee ?
« C’est vrai qu’avant sa blessure, j’ai trouvé Kang-In Lee plus intéressant qu’avant. (…) Il a beaucoup joué au milieu, et son activité est très intéressante alors que devant, ailier droit, je trouve qu’il joue presque toujours par l’arrière et qu’il n’apporte pas grand-chose », a commencé l’ancien chroniqueur du Canal Football Club, sur sa chaîne YouTube.
Pierre Ménès favorable au départ de Kang-In Lee
« Maintenant, faut bien être clair, si le PSG est au complet, c’est un remplaçant. Si t’as moyen de prendre un bon billet avec un remplaçant, et le remplacer par un joueur plus efficace dans l’effectif, moi je le ferais, mais ce n’est pas moi qui décide », poursuit Pierre Ménès. Selon L’Équipe, il est possible de voir le PSG approcher son international sud-coréen dans les prochains mois en vue d’une prolongation.