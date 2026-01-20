40M€ : Le prochain transfert du PSG annoncé en direct ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans et demi après son arrivée au PSG en provenance de Majorque, Lee Kang-in a la possibilité de retourner en Espagne, où l’Atlético Madrid est très intéressé par lui. Selon le journaliste Matteo Moretto, les Colchoneros ont l’intention de tout essayer pour le recruter cet hiver et s’ils n’y parviennent pas, reviendront à la charge l’été prochain.

Nommé directeur du football de l’Atlético Madrid en octobre dernier, Mateu Alemany aimerait y attirer un joueur qu’il apprécie depuis ses années à Valence : Lee Kang-in. Il était même à Paris pour assister à la rencontre entre le PSG et le LOSC (3-0) vendredi dernier et, selon AS, l’opération pourrait avoisiner les 40M€.

« C'est un footballeur qui plaît beaucoup à Mateu Alemany depuis l'époque de Valence » « C'est un footballeur qui plaît beaucoup à Mateu Alemany depuis l'époque de Valence. Il existe une très bonne relation entre le directeur sportif de l'Atlético et l'entourage de Lee Kang-in », a expliqué le journaliste Matteo Moretto auprès de DAZN Futbol.