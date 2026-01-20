Griezmann : Le transfert surprise au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mercato hivernal n'a pas encore fermé ses portes, ce qui se déroulera le 2 février prochain. Néanmoins, l'Atletico de Madrid jetterait déjà son dévolu sur Gonçalo Ramos dans le cadre de la session estivale des transferts. La faute à la tournure des évènements concernant l'avenir d'Antoine Griezmann, mais pas seulement...

En juin dernier, Antoine Griezmann prolongeait son contrat à l'Atletico de Madrid repoussant ainsi le rêve américain et sa signature tant commentée en Major League Soccer du côté du Los Angeles FC notamment. A présent, Griezmann est lié aux Colchoneros jusqu'en 2027. Il se pourrait cependant que son départ prenne forme avant la date butoir de son bail dans un an et demi.

Un attaquant du PSG a la cote en Espagne C'est en effet ce que craint Mateu Alemany. Le directeur du football de l'Atletico de Madrid se focaliserait déjà, en cette période de mercato hivernal, sur les éventuels mouvements à accomplir par le pensionnaire de Liga en marge de l'été prochain. Ramos serait un des dossiers sur lequel Alemany se pencherait déjà. Un avenir visiblement lié à Antoine Griezmann.