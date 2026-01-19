Transfert à l'OL : C'est officiel !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir accueilli Endrick le mois dernier, l'OL a profité de cette période de mercato pour renforcer un peu plus son effectif. En effet le club avait Noah Nartey dans son viseur depuis un moment et le joueur danois vient de débarquer. Dans une vidéo postée par les réseaux du club ce lundi, on apprend que le milieu de terrain vient de signer.

Déjà dans le viseur du club depuis plusieurs mois, Noah Nartey a fini par signer à l'OL. Après avoir terminé sa formation à Brondby au Danemark, il y a commencé sa carrière professionnelle. Le Danois de 20 ans va maintenant ouvrir un nouveau chapitre en signant à l'OL jusqu'en 2030.

L'OL boucle un nouveau transfert à 10M€ Comme l'indique le site officiel du club, Noah Nartey s'est donc engagé avec le club pour cinq saisons et l'opération a coûté 7,5M€ sans compter les bonus pouvant atteindre 2,5M€. Un gros transfert donc pour un joueur qui s'est avancé comme l'un des plus prometteurs chez lui dans son championnat au Danemark.