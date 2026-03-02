«La période que j’ai préférée dans ma carrière» : Le moment de complicité entre des stars du PSG et de l’OM, «on a bien rigolé»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’ils se retrouvent désormais opposés lors des rencontres entre les deux équipes, certains joueurs de l’OM et du PSG se connaissaient avant de rejoindre l’un des deux clubs. C’est notamment le cas de deux stars, une de Marseille et l’autre de Paris, qui ont joué ensemble pendant quelques mois et ont passé des moments dont ils se rappellent encore aujourd’hui.

Après la victoire très importante de l’OM lors de la réception de l’OL (3-2) et son doublé, Pierre-Emerick Aubameyang était invité dans l’After Foot sur RMC dimanche soir, où Samuel Umtiti était présent pour analyser cette rencontre. L’attaquant marseillais n’a pas manqué de le féliciter pour ses débuts à la radio et les deux hommes se sont ensuite souvenus de leurs quelques mois ensemble au FC Barcelone, lors de l’exercice 2021-2022.

🗣️ "J'aime beaucoup ton nouveau rôle de consultant", l'échange sympa entre Aubameyang et Umtiti dans l'After.https://t.co/a6wjRmMJTw — RMC Sport (@RMCsport) March 2, 2026

« On a passé de superbes moments » « Pour être honnête, je ne jouais pas beaucoup mais la vie de groupe était top. C’était sympa. Le cadre de vie là-bas est idéal, on a passé de superbes moments. Je me souviens, il y avait des périodes de Clasico qu’on gagnait… c’était magnifique. Je pense qu'il y a des choses que tu ne peux pas revivre ailleurs. Barcelone, c'est Barcelone », a déclaré Samuel Umtiti.