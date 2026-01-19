Karim Benzema : Gros coup de l’OL sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick est venu en chercher à l’OL, où il a été prêté jusqu’à la fin de la saison. Un choix validé par l’ancien capitaine des Gones Cris, qui avait été témoin de l’émergence de Karim Benzema à Lyon et voit des similitudes avec l’international brésilien.

Après avoir fait ses débuts avec l’OL en Coupe de France face au LOSC (1-2), Endrick a disputé dimanche soir sa toute première rencontre en Ligue 1, à l’occasion de la réception de Brest (2-1). Buteur contre les Dogues, l’attaquant âgé de 19 ans ne l’a pas été cette fois-ci, mais s’est distingué par une passe décisive et a même été élu homme du match.

« Il me fait penser à Karim Benzema » Une arrivée qui devrait faire énormément de bien à l’OL. C’est en tout cas ce qu’espère Cris, qui décrit Endrick comme « un attaquant qui aime le duel et frapper de loin. Il demande aussi le ballon en profondeur, et peut être individualiste quand il va vers le but, et ça peut être un point fort. »