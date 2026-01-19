Transfert à 18M€ : L’OM va faire une offre !

Annoncé sur la piste de Jorge Carrascal, l’OM continuerait de manifester un vif intérêt pour le milieu offensif âgé de 27 ans. Si Flamengo n’aurait pas l’intention de se séparer de l’un de ses titulaires, Marseille envisagerait tout de même la possibilité de passer à l’action en faisant une offre de 18M€ pour recruter l’international colombien.
En parallèle du dossier Himad Abdelli (26 ans), en fin de contrat à Angers et avec lequel un accord a déjà été trouvé, l’OM continuerait d’explorer la piste menant à Jorge Carrascal. Âgé de 27 ans, le milieu offensif est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Flamengo, où il est arrivé l’été dernier en provenance du Dinamo Moscou.
Flamengo ne veut pas céder Carrascal
Selon Julio Miguel Neto, l’OM continuerait de manifester un vif intérêt pour Jorge Carrascal, malgré la position ferme du club brésilien. Flamengo n’aurait pas l’intention de négocier le départ de l’international colombien (21 sélections) et de se séparer de l’un de ses joueurs titulaires.
Une offre de 18M€ formulée par l’OM ?
Ce qui ne découragerait pas l’OM. En effet, toujours d’après Julio Miguel Neto, Marseille aurait bel et bien pour objectif de s’attacher les services de Jorge Carrascal lors de cette période de mercato. En ce sens, une offre d’environ 18M€ pourrait être envoyée à Flamengo.