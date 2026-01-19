Transfert à 18M€ : L’OM va faire une offre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé sur la piste de Jorge Carrascal, l’OM continuerait de manifester un vif intérêt pour le milieu offensif âgé de 27 ans. Si Flamengo n’aurait pas l’intention de se séparer de l’un de ses titulaires, Marseille envisagerait tout de même la possibilité de passer à l’action en faisant une offre de 18M€ pour recruter l’international colombien.

En parallèle du dossier Himad Abdelli (26 ans), en fin de contrat à Angers et avec lequel un accord a déjà été trouvé, l’OM continuerait d’explorer la piste menant à Jorge Carrascal. Âgé de 27 ans, le milieu offensif est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Flamengo, où il est arrivé l’été dernier en provenance du Dinamo Moscou.

Flamengo ne veut pas céder Carrascal Selon Julio Miguel Neto, l’OM continuerait de manifester un vif intérêt pour Jorge Carrascal, malgré la position ferme du club brésilien. Flamengo n’aurait pas l’intention de négocier le départ de l’international colombien (21 sélections) et de se séparer de l’un de ses joueurs titulaires.