Comme Neymar et Dembélé : Le coup de poker à 6M€ du PSG, c'est validé ?

La rédaction

Au PSG, une tradition commence à prendre forme au vu des évènements passés. Le Paris Saint-Germain a chipé par deux fois des joueurs du FC Barcelone par l'intermédiaire du réglement de la clause libératoire : Neymar et Ousmane Dembélé. Il semble que le feuilleton Dro Fernandez prenne le même chemin. Est-ce la bonne solution mercato pour le Paris Saint-Germain ? C'est notre sondage du jour !

Le Paris Saint-Germain est allé piocher dans l'effectif du FC Barcelone à plusieurs reprises lors des 9 dernières années. Tout a commencé avec Neymar en 2022 par le paiement de la clause libératoire de 222M€ présente dans son contrat de l'époque. Ensuite, Xavi Simons a quitté l'académie du club blaugrana qu'est La Masia pour les équipes de jeunes du PSG. Puis en 2023, Ousmane Dembélé a lui aussi pris le chemin de la capitale française après que le Paris Saint-Germain ait levé la clause libératoire de 50M€.

«Si Dro finit par aller dans un autre club, je parlerai mais pas maintenant» Depuis quelques heures, il semble que le schéma soit en train de se redessiner en faveur du PSG. Jeune talent de 18 ans de La Masia ayant porté le maillot de l'équipe première du FC Barcelone à quatre reprises cette saison avant... de donner son accord pour un contrat de quatre saisons et demi au Paris Saint-Germain selon divers médias. En conférence de presse samedi, son entraîneur Hans-Dieter Flick l'avait plutôt mauvaise. « Je ne veux pas répondre parce qu’en tant qu’entraîneur, je mets beaucoup d’énergie dans les joueurs pour qu’ils s’améliorent, mais il y a beaucoup de monde autour des joueurs. Si (Dro) finit par aller dans un autre club, demande-moi et je parlerai mais pas maintenant ».