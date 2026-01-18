PSG : Luis Enrique boucle un transfert au téléphone !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

D’ici peu, Dro devrait bel et bien devenir un joueur du PSG. Actuellement au FC Barcelone, le prometteur milieu de terrain de 18 ans est donc attendu pour intégrer l’effectif de Luis Enrique. Ayant devancé une grosse concurrence dans ce dossier, le club de la capitale a pu compter sur son entraîneur qui aurait fait la différence dans la décision de Dro.

Une fois n’est pas coutume, le PSG va aller piocher au FC Barcelone pour se renforcer. Et voilà que le club de la capitale va s’offrir l’un des Blaugrana les plus prometteurs : Dro. A 18 ans, le milieu de terrain serait sur le point de faire ses valises pour rejoindre l’effectif de Luis Enrique. Le PSG va donc rafler la mise alors que d’autres clubs s’intéressaient au crack du Barça.

Le PSG avait de la concurrence ! Disposant d’une clause libératoire de 6M€, Dro était très courtisé lors de ce mercato hivernal. Outre le PSG, ESPN révèle que le Borussia Dortmund, le Bayern Munich, Manchester City ou encore Chelsea étaient également intéressés par le crack du FC Barcelone. Mais finalement, c’est bel et bien le PSG qui va rafler la mise.