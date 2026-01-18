PSG : Luis Enrique boucle un transfert au téléphone !

D’ici peu, Dro devrait bel et bien devenir un joueur du PSG. Actuellement au FC Barcelone, le prometteur milieu de terrain de 18 ans est donc attendu pour intégrer l’effectif de Luis Enrique. Ayant devancé une grosse concurrence dans ce dossier, le club de la capitale a pu compter sur son entraîneur qui aurait fait la différence dans la décision de Dro.
Une fois n’est pas coutume, le PSG va aller piocher au FC Barcelone pour se renforcer. Et voilà que le club de la capitale va s’offrir l’un des Blaugrana les plus prometteurs : Dro. A 18 ans, le milieu de terrain serait sur le point de faire ses valises pour rejoindre l’effectif de Luis Enrique. Le PSG va donc rafler la mise alors que d’autres clubs s’intéressaient au crack du Barça.
Le PSG avait de la concurrence !
Disposant d’une clause libératoire de 6M€, Dro était très courtisé lors de ce mercato hivernal. Outre le PSG, ESPN révèle que le Borussia Dortmund, le Bayern Munich, Manchester City ou encore Chelsea étaient également intéressés par le crack du FC Barcelone. Mais finalement, c’est bel et bien le PSG qui va rafler la mise.
L’appel décisif de Luis Enrique
La balance est donc penchée du côté du PSG et ce serait notamment grâce à Luis Enrique. En effet, ESPN fait savoir que l’entraîneur parisien serait intervenu dans ce dossier Dro et il aurait appelé le joueur du FC Barcelone. Un appel qui aurait fait la différence puisque Luis Enrique a réussi à le convaincre de venir à Paris.