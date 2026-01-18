Surprise à l’OM : La presse italienne annonce deux transferts !

Axel Cornic

Alors que Robinio Vaz vient à peine de partir pour signer à l’AS Roma, l’Olympique de Marseille préparerait des nombreux autres départs. C’est notamment le cas en défense où non pas un, mais deux joueurs auraient les valises prêtes et devraient vraisemblablement quitter le club phocéen dans les prochains jours.

C’est le grand ménage d’hiver à Marseille. Après la vente du jeune Robinio Vaz, qui a tout de même rapporté 25M€ bonus compris, l’OM pourrait dire adieu à d’autres joueurs. Et les choses pourraient rapidement bouger...

Lirola sur le départ La presse italienne assure en effet que Pol Lirola serait tout proche de quitter l’OM, où il n’a joué que trois rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison. Le latéral droit aurait trouvé un accord total pour rejoindre l’Hellas Verona, qui cherchait des renforts à ce poste après la blessure de Rafik Belghali à la CAN avec l’Algérie.