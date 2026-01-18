Surprise à l’OM : La presse italienne annonce deux transferts !

Alors que Robinio Vaz vient à peine de partir pour signer à l’AS Roma, l’Olympique de Marseille préparerait des nombreux autres départs. C’est notamment le cas en défense où non pas un, mais deux joueurs auraient les valises prêtes et devraient vraisemblablement quitter le club phocéen dans les prochains jours.
C’est le grand ménage d’hiver à Marseille. Après la vente du jeune Robinio Vaz, qui a tout de même rapporté 25M€ bonus compris, l’OM pourrait dire adieu à d’autres joueurs. Et les choses pourraient rapidement bouger...
Lirola sur le départ
La presse italienne assure en effet que Pol Lirola serait tout proche de quitter l’OM, où il n’a joué que trois rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison. Le latéral droit aurait trouvé un accord total pour rejoindre l’Hellas Verona, qui cherchait des renforts à ce poste après la blessure de Rafik Belghali à la CAN avec l’Algérie.
A Verona avec Ulisses Garcia ?
Lirola pourrait bientôt retrouver l’un de ses coéquipiers de l’OM, dans le nord de l’Italie. D’après les informations de L’Arena, l’Hellas Verona souhaiterait faire d’une pierre deux coups et engager Ulisses Garcia après l’Espagnol. Lui aussi n’a que très peu joué à Marseille cette saison, avec 325 minutes de jeu en six apparitions.