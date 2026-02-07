Des joueurs se la coulent douce au PSG ? Il intervient !

Alexis Brunet

Par le passé, le PSG a signé de nombreux joueurs qui n’avaient pas forcément leur place à Paris. Pas forcément au niveau, certains éléments attendaient que le temps passe et continuaient toutefois à toucher de très gros salaires. Une attitude qui ne plaît pas du tout à une personne bien connue au sein du club de la capitale, qui a mis en place une méthode pour que cela prenne fin.

Avec l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG est passé dans une nouvelle ère. Le club de la capitale pouvait alors compter sur des moyens démesurés et cela en a attiré plus d’un. En effet, de nombreux joueurs pensaient qu’en rejoignant Paris et en y restant, cela allait leur permettre de toucher de très gros salaires. Ainsi, certains ne cherchaient même plus à être titulaires, mais attendaient seulement que le chèque tombe à la fin du mois.

Luis Campos est intervenu D’après les informations du Parisien, des joueurs comme Georginio Wijnaldum ou bien encore Julian Draxler ont bien profité des gros salaires qu’ils touchaient au PSG, malgré le fait qu’ils étaient loin d’être titulaires. Pour mettre fin à cela, Luis Campos a donc décidé d’intervenir. À l’été 2022, il a mis en place une méthode novatrice concernant les salaires des Parisiens. Depuis cette date, chaque joueur qui arrive ou qui renouvelle son contrat à Paris dispose d’une part fixe de salaire ainsi que d’une part variable, selon le nombre de matchs joués et le fait d’atteindre certains objectifs. Cela motive donc les joueurs à se battre pour être titulaires et donc à donner le meilleur d’eux-mêmes.