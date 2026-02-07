Kylian Mbappé et les millions d’euros : Ses parents lui ont tout caché pendant un moment !

Véritable prodige, Kylian Mbappé a explosé très tôt au plus haut niveau, que ce soit en club avec l’AS Monaco puis le Paris Saint-Germain comme avec l’équipe de France. Et cela s’est notamment vu sur le marché, puisque son transfert à 180M€ alors qu’il n’avait que 18 ans, a fait de lui le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football.
Sur le terrain comme en dehors, tout va très vite pour Kylian Mbappé. En seulement quelques années, celui qui n’était encore qu’une promesse à l’AS Monaco est devenu le symbole de toute une génération, avec notamment une Coupe du monde remportée en 2018. Mais il n'y a pas que les titres qui gravitent autour de la star française...
« Tu ne sais pas nécessairement qu’il y a un enjeu d’argent, mais... »
On parle aussi d’argent et de beaucoup d’argent, puisque Mbappé avait l’un des meilleurs salaires jamais vus dans le sport au PSG. D’ailleurs, même si presque une décennie est passée depuis son transfert à 180M€, il reste le deuxième joueur le plus cher de l’histoire. « Tu t’aperçois que tu as de la valeur quand tu vois que les agents, les entraîneurs te courent après » a avoué le principal intéressé, lors d’un entretien accordé à Paris Match en 2021. « Tu ne sais pas nécessairement qu’il y a un enjeu d’argent, mais à force d’attentions particulières, tu prends conscience que ce que tu provoques est spécial. C’était un peu difficile, au début, cette sensation d’être considéré comme un joyau… ».
« Heureusement, mes parents ne me parlaient pas des sommes »
Jusqu’à très tard dans son développement, ses parents lui ont d’ailleurs caché tout ce volet de la vie d’un footballeur. « Heureusement, mes parents ne me parlaient pas des sommes. Et ils ont bien fait : comment éduquer un gamin de 14 ans après lui avoir annoncé qu’il vaut des millions d’euros ? » a confié Kyllian Mbappé. « Vers 16 ans seulement, quand j’étais prêt à comprendre que c’était la loi d’un système et pas seulement un prix auquel on m’estimait, ils me l’ont dit. Grâce à ça, j’ai un rapport tranquille à l’argent : je sais que c’est important, je suis content d’en avoir, mais ce n’est pas ce qui m’anime à chaque seconde de la journée ».