Kylian Mbappé et les millions d’euros : Ses parents lui ont tout caché pendant un moment !

Axel Cornic

Véritable prodige, Kylian Mbappé a explosé très tôt au plus haut niveau, que ce soit en club avec l’AS Monaco puis le Paris Saint-Germain comme avec l’équipe de France. Et cela s’est notamment vu sur le marché, puisque son transfert à 180M€ alors qu’il n’avait que 18 ans, a fait de lui le deuxième joueur le plus cher de l’histoire du football.

Sur le terrain comme en dehors, tout va très vite pour Kylian Mbappé. En seulement quelques années, celui qui n’était encore qu’une promesse à l’AS Monaco est devenu le symbole de toute une génération, avec notamment une Coupe du monde remportée en 2018. Mais il n'y a pas que les titres qui gravitent autour de la star française...

Kylian Mbappé traité de «petit mytho» : Sa mère le croyait pas du tout ! https://t.co/JABIBW2QX9 — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

« Tu ne sais pas nécessairement qu’il y a un enjeu d’argent, mais... » On parle aussi d’argent et de beaucoup d’argent, puisque Mbappé avait l’un des meilleurs salaires jamais vus dans le sport au PSG. D’ailleurs, même si presque une décennie est passée depuis son transfert à 180M€, il reste le deuxième joueur le plus cher de l’histoire. « Tu t’aperçois que tu as de la valeur quand tu vois que les agents, les entraîneurs te courent après » a avoué le principal intéressé, lors d’un entretien accordé à Paris Match en 2021. « Tu ne sais pas nécessairement qu’il y a un enjeu d’argent, mais à force d’attentions particulières, tu prends conscience que ce que tu provoques est spécial. C’était un peu difficile, au début, cette sensation d’être considéré comme un joyau… ».