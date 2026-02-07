Equipe de France : Zinedine Zidane avait une exigence pour revenir !

Légende du football français, Zinédine Zidane a connu des moments exceptionnels en Equipe de France. L'ancien entraîneur du Real Madrid pourrait bientôt reprendre du service en devenant le prochain sélectionneur des Bleus après le départ de Didier Deschamps cet été. Lors d'un précédent retour aux affaires chez les Bleus dans sa carrière, il n'avait pas hésité à présenter ses exigences.
Avec 108 sélections en Equipe de France dans sa carrière, Zinédine Zidane a marqué les esprits en étant notamment le principal artisan de la victoire des Bleus lors de la Coupe du monde 1998. En 2004, il décidait de prendre sa retraite internationale avant de revenir sur sa décision presque un an plus tard. Non sans avoir au préalable donné ses revendications.
Zidane de retour en Equipe de France en 2005
Après son retrait en 2004, Zinédine Zidane est sorti de sa retraite internationale en vue du Mondial 2006. Le joueur français n'a toutefois pas mis le couteau sous la gorge de Raymond Domenech, sélectionneur à l'époque, pour obtenir tout ce qu'il souhaitait. « J’ai eu des exigences pour ce retour ? Aucune. Ah si, une : de me sentir bien et de bien vivre au milieu des Bleus. Mais pourquoi en aurais-je aujourd'hui alors que je n'en ai pas eues avant ? Lorsque j'ai rencontré récemment Raymond Domenech, à Paris, j'ai simplement souligné l'importance d'avoir dans l'équipe les meilleurs joueurs possibles et, à mes yeux, ça passait par le retour de Claude Makelele, qui est énorme à chaque match avec Chelsea, et de Lilian Thuram, qui reste un défenseur exceptionnel à la Juventus. Il vient même de prolonger son contrat avec Turin jusqu'en 2008, c'est dire ! Mais ça, pour moi, ce ne sont pas des conditions, ce sont des évidences ! » avouait-il à France Football en 2005.
Zidane voulait retrouver la victoire en 2006
A la suite de son retour très attendu chez les Bleus en 2005, Zinédine Zidane est donc en tête de liste pour mener ses coéquipiers lors de la Coupe du monde 2006. La suite, on la connait, puisque la France passera toutes les étapes jusqu'en finale face à l'Italie, le dernier match de la carrière du champion français. Un match resté dans les annales pour ce fameux coup de tête adressé à Marco Materazzi qui mène à son expulsion du terrain. La France s'inclinera ensuite lors de la séance de tirs au but.