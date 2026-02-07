Equipe de France : Zinedine Zidane avait une exigence pour revenir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Légende du football français, Zinédine Zidane a connu des moments exceptionnels en Equipe de France. L'ancien entraîneur du Real Madrid pourrait bientôt reprendre du service en devenant le prochain sélectionneur des Bleus après le départ de Didier Deschamps cet été. Lors d'un précédent retour aux affaires chez les Bleus dans sa carrière, il n'avait pas hésité à présenter ses exigences.

Avec 108 sélections en Equipe de France dans sa carrière, Zinédine Zidane a marqué les esprits en étant notamment le principal artisan de la victoire des Bleus lors de la Coupe du monde 1998. En 2004, il décidait de prendre sa retraite internationale avant de revenir sur sa décision presque un an plus tard. Non sans avoir au préalable donné ses revendications.

Equipe de France : «Ma femme a approuvé», la rencontre qui a tout changé pour Zidane https://t.co/T8Ee5DhC8V — le10sport (@le10sport) February 7, 2026

Zidane de retour en Equipe de France en 2005 Après son retrait en 2004, Zinédine Zidane est sorti de sa retraite internationale en vue du Mondial 2006. Le joueur français n'a toutefois pas mis le couteau sous la gorge de Raymond Domenech, sélectionneur à l'époque, pour obtenir tout ce qu'il souhaitait. « J’ai eu des exigences pour ce retour ? Aucune. Ah si, une : de me sentir bien et de bien vivre au milieu des Bleus. Mais pourquoi en aurais-je aujourd'hui alors que je n'en ai pas eues avant ? Lorsque j'ai rencontré récemment Raymond Domenech, à Paris, j'ai simplement souligné l'importance d'avoir dans l'équipe les meilleurs joueurs possibles et, à mes yeux, ça passait par le retour de Claude Makelele, qui est énorme à chaque match avec Chelsea, et de Lilian Thuram, qui reste un défenseur exceptionnel à la Juventus. Il vient même de prolonger son contrat avec Turin jusqu'en 2008, c'est dire ! Mais ça, pour moi, ce ne sont pas des conditions, ce sont des évidences ! » avouait-il à France Football en 2005.