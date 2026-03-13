«C'est fini» pour le PSG : Luis Enrique lâche une réponse à un journaliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire contre Chelsea mercredi soir (5-2), Luis Enrique ne cachait pas sa joie, se permettant même de développer certaines thématiques qui ont largement été commentée ces derniers jours. Et le coach espagnol est catégorique. Désormais, «c'est fini».

Vainqueur de Chelsea mercredi soir (5-2), le PSG semble avoir retrouvé une partie de son meilleur niveau. Et pourtant, depuis le début de la saison, l'état physique des Parisiens est pointé du doigt après la saison dantesque qu'ils ont vécu et l'absence de préparation entre les deux saisons. Cependant, Luis Enrique a toujours refusé d'utiliser cette excuse et après la large victoire contre les Blues, marquée notamment par une fin de match très aboutie durant laquelle ils ont fait la différence, le technicien espagnol souligne le fait que personne ne lui parle de physique.

Luis Enrique défend le niveau physique de ses joueurs « Aujourd'hui, personne ne parle de la capacité physique. On l'a vu lors des dix dernières minutes ! C'est un cliché et c'est un topic en espagnol dont tous les journalistes parlent quand une équipe perd. (Il imite un journaliste) C'est des problèmes physiques, c'est des problèmes mentaux ! Parce que c'est difficile d'expliquer ce qui se passe dans un match et que ça ne marche pas comme ça. Hier, on était dans les problèmes physiques et aujourd'hui, à la 90e minute, on est capable de marquer trois buts. C'est pour ça que c'est multifactoriel, je l'ai dit déjà beaucoup de fois », lance-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.