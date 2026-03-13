Mercato - PSG - Transfert de Dembélé : La vidéo qui inquiète !

En fin de contrat en juin 2028, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG ce qui jette évidemment un froid sur son avenir à Paris. D'ailleurs, une vidéo diffusée par la presse espagnole risque de ne pas rassurer les supporters du club de la capitale.
Elu Ballon d'Or la saison dernière, Ousmane Dembélé aimerait faire coïncider son prochain salaire avec son nouveau statut. Une situation qui bloquerait les négociations pour prolonger avec le PSG où son contrat s'achève en juin 2028. Et les récentes informations de la presse espagnole devrait ajouter du flou à cette situation puisque SPORT a dévoilé une vidéo sur laquelle on aperçoit Moussa Sissoko arriver dans un hôtel à Madrid. Il s'agirait de l'hôtel au sein duquel séjournait la délégation de Manchester City, qui affrontait le Real mercredi soir. Journaliste pour le Chiringuito, Marcos Benito a d'ailleurs dévoilé les coulisses de cette rencontre.
L'agent de Dembélé aperçu dans un hôtel à Madrid
« Il y a eu une réunion à l'hôtel de Manchester City à laquelle a participé Ferran Soriano (directeur executif de Manchester City) et Hugo Viana, le directeur sportif avec l'agent d'un joueur très important au niveau mondial. Ce joueur a gagné le Ballon d'Or. C'est l'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko. Il a été aperçu dans l'hôtel de Manchester City. Il s'agit d'un moment durant lequel Ousmane Dembélé discute d'une prolongation avec le PSG alors que son contrat s'achève en 2028 », confie-t-il au micro du Chiringuito avant d'en rajouter une couche.
«Il y a des discussions»
« Il y a des discussions, et pour le moment, Ousmane Dembélé a refusé l'offre du PSG. Son contrat s'achève en 2028. Il y a encore du temps pour négocier, l'agent de Dembélé a été vu à Madrid avec les décideurs de Manchester City Hugo Viana et Ferran Soriano. Al-Khelaïfi a évoqué ce sujet. Il a dit clairement à Dembélé que le PSG avait désormais une limite salariale qu'il ne peut pas dépasser comme il a dit publiquement. Mais Ousmane Dembélé est Ballon d'Or, c'est le joueur le plus important du monde jusque-là, et il réclame un salaire très important pour prolonger. Supérieure à la cinquantaine de millions d'euros par an. Un chiffre que le PSG refuse d'atteindre pour le moment. Et il y a très peu d'équipes dans le monde qui peuvent recruter Dembélé aujourd'hui. Et Manchester City en fait partie », ajoute Marcos Benito.