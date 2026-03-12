Mercato - PSG : «C'est fait», une signature est annoncée !

Très actif en coulisse, le PSG a entamé de nombreuses discussions en vue de construire son effectif pour la saison prochaine. Et visiblement, une signature aurait été actée en coulisses. Et elle devrait rassurer les supporters du club de la capitale.
Le PSG prépare déjà la saison prochaine, et cela va passer par la prolongation de plusieurs joueurs. A commencer par celle de Fabian Ruiz qui est avec Senny Mayulu le seul joueur dont le contrat s'achève en juin 2027. Il s'agit donc d'une urgence pour le club de la capitale, qui a besoin de trouver un accord avec Fabian Ruiz sous peine d'être contraint de le vendre. Et cela tombe bien puisque selon le journaliste du Parisien Dominique Séverac, ce serait bouclé.
Fabian Ruiz a prolongé ?
« Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Luis Enrique vont prolonger. C'est fait pour Ruiz, c'est en très bonne voie pour Barcola et il y a une sorte d'accord de principe pour Enrique », assure-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'ajouter que « pour Dembélé, les négociations n'ont pas commencé ». Le journaliste en dit également plus sur Bradley Barcola.
«C'est fait pour Ruiz»
« La prolongation de Barcola n'a jamais été remise en cause, elle suit son cours et elle va aboutir. Il fait pleinement partie du projet, qu'il ait été bon ou mauvais hier soir. Plus généralement, je pense que Barcola est l'un des meilleurs attaquants du monde hors de la surface. Hier, il me dément avec un but fantastique mais je trouve qu'il n'y a guère mieux que lui en Europe dans la manière de défendre, les premiers appuis, la profondeur, le sens du placement, le pressing, les déplacements, la vitesse. Avec et sans ballon, il est inouï. Son péché, c'est devant le but. Je parle de manière générale. Mais s'il avait aussi cela, il deviendrait le meilleur joueur du monde tout court », ajoute Dominique Séverac.