Mercato - PSG : «C'est fait», une signature est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif en coulisse, le PSG a entamé de nombreuses discussions en vue de construire son effectif pour la saison prochaine. Et visiblement, une signature aurait été actée en coulisses. Et elle devrait rassurer les supporters du club de la capitale.

Le PSG prépare déjà la saison prochaine, et cela va passer par la prolongation de plusieurs joueurs. A commencer par celle de Fabian Ruiz qui est avec Senny Mayulu le seul joueur dont le contrat s'achève en juin 2027. Il s'agit donc d'une urgence pour le club de la capitale, qui a besoin de trouver un accord avec Fabian Ruiz sous peine d'être contraint de le vendre. Et cela tombe bien puisque selon le journaliste du Parisien Dominique Séverac, ce serait bouclé.

🚨 Fabian Ruiz 🇪🇸 ne sera de retour que quand il sera à 100%. (RMC Sport) pic.twitter.com/Off5KiuS4k — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 7, 2026

Fabian Ruiz a prolongé ? « Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Luis Enrique vont prolonger. C'est fait pour Ruiz, c'est en très bonne voie pour Barcola et il y a une sorte d'accord de principe pour Enrique », assure-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'ajouter que « pour Dembélé, les négociations n'ont pas commencé ». Le journaliste en dit également plus sur Bradley Barcola.