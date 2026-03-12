«Scandale» en plein match du PSG : Une énorme sanction va tomber (et il le prouve)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a tutoyé par instant le niveau qui lui avait permis de remporter la Ligue des champions la saison dernière. Les Parisiens ont effectivement dominé Chelsea (5-2). Un avantage conséquent en vue du match retour, d'autant plus que les Blues pourraient être privés d'un joueur majeur.

A-t-on enfin retrouver le grand PSG ? Impossible de l'affirmer à 100%, mais les Parisiens ont livré une très belle prestation pour dominer Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions (5-2). Le club de la capitale prend donc une belle option pour la qualification, d'autant plus que la situation de Pedro Neto pourrait bien être étudiée. L'ailier portugais qui a fait vivre une sale soirée à Marquinhos, a effectivement poussé un ramasseur de balle, sans être averti. Et malgré ses excuses, ce geste pourrait ne pas rester impuni comme le stipule le règlement selon Dominique Séverac.

Oui Neto ne doit jamais faire ça mais j’espère que le ramasseur ne sera plus jamais ramasseur de balle de sa vie. 100% anti jeu à pas vouloir lui donner la balle pic.twitter.com/eHUj7n3WAL — JYYYCE 🇲🇨 (@jyyyceoff_) March 11, 2026

Pedro Neto suspendu au retour ? « Il existe plusieurs dysfonctionnements sur cette action. L'attitude de Pedro Neto est un premier scandale. Le deuxième est l'attitude de l'arbitre qui ne l'avertit pas. J'aurais mis un rouge pour attitude antisportive (je crois que cela existe dans le règlement). Je pense que l'UEFA va rattraper l'erreur de l'arbitre », écrit-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'en rajouter une couche.