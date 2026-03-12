«Scandale» en plein match du PSG : Une énorme sanction va tomber (et il le prouve)

Mercredi soir, le PSG a tutoyé par instant le niveau qui lui avait permis de remporter la Ligue des champions la saison dernière. Les Parisiens ont effectivement dominé Chelsea (5-2). Un avantage conséquent en vue du match retour, d'autant plus que les Blues pourraient être privés d'un joueur majeur.
A-t-on enfin retrouver le grand PSG ? Impossible de l'affirmer à 100%, mais les Parisiens ont livré une très belle prestation pour dominer Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions (5-2). Le club de la capitale prend donc une belle option pour la qualification, d'autant plus que la situation de Pedro Neto pourrait bien être étudiée. L'ailier portugais qui a fait vivre une sale soirée à Marquinhos, a effectivement poussé un ramasseur de balle, sans être averti. Et malgré ses excuses, ce geste pourrait ne pas rester impuni comme le stipule le règlement selon Dominique Séverac.
Pedro Neto suspendu au retour ?
« Il existe plusieurs dysfonctionnements sur cette action. L'attitude de Pedro Neto est un premier scandale. Le deuxième est l'attitude de l'arbitre qui ne l'avertit pas. J'aurais mis un rouge pour attitude antisportive (je crois que cela existe dans le règlement). Je pense que l'UEFA va rattraper l'erreur de l'arbitre », écrit-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant d'en rajouter une couche.
« Il ne peut pas disputer le match retour...»
« Il y a eu des précédents : Eden Hazard (déjà avec Chelsea) s'en était pris à un ramasseur de balles contre Swansea et avait écopé de trois matchs de suspension par la Fédération anglaise. Il faut que la commission de discipline se saisisse du cas Neto. Il ne peut pas disputer le match retour... L’UEFA ne peut pas laisser des joueurs racistes sur le terrain ni des joueurs qui s'en prennent à l'environnement d'un match même si c'est moins grave. Mais deux matchs de suspension pour Neto seraient logiques et un minimum », ajoute Dominique Séverac.