PSG : Scène inattendue en plein match, ça a failli en venir aux mains…

Le Paris Saint-Germain recevait Chelsea mercredi soir en Ligue des champions. Un match synonyme de retrouvailles après une dernière confrontation qui avait dérapé entre les deux équipes. Cette fois-ci, le PSG a pris sa revanche, mais tout a été proche de basculer en fin de match. La faute à un comportement violent. Explications.

Le 13 juillet 2025, la finale de la Coupe du monde des clubs se déroulait au MetLife Stadium entre le PSG et Chelsea. Une opposition par le biais de laquelle les Blues avaient pris le dessus sur les champions d’Europe en titre, à la surprise générale puisque le Paris Saint-Germain venait de successivement sortir le Real Madrid en demi-finale ainsi que le Bayern Munich en quart (4-0 et 2-0). Les esprits s’échauffaient pendant le match avec notamment Joao Neves qui perdait son sang-froid et avait tiré les cheveux de Marc Cucurella. Mais c’est surtout au moment du coup de sifflet final que la tension a explosé sur le terrain.

🔴🔵🤬Le mauvais geste d'Enzo Fernandez sur Vitinha

pic.twitter.com/kBw2HpGTaB — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 11, 2026

C’était parti au clash pendant la finale de la Coupe du monde des clubs Luis Enrique avait, entre autres, pris par la gorge Joao Pedro. Un geste qui ne lui avait valu après coup aucune sanction, mais qui est symptomatique de l’atmosphère électrique qui régnait dans le New Jersey ce jour-là entre les deux équipes pour cette finale. Sept mois plus tard, le PSG et Chelsea se sont retrouvés au Parc des princes mercredi dans le cadre du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions. Au terme d’un match pourtant très disputé, les hommes de Luis Enrique ont su faire la différence dans le dernier quart d’heure en inscrivant trois buts. Score final : 5-2 en attendant la seconde manche à Stamford Bridge mardi prochain.