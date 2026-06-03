Equipe de France - «Ce n'est pas pour moi» : Deschamps écarte déjà une piste inattendue pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France. Pour faire quoi ensuite ? Pour le moment, le technicien n'a pris aucune décision concernant son futur challenge. Il y a toutefois un domaine dans lequel Deschamps ne veut pas se lancer et il n'a pas manqué de le faire savoir.

Cet été, l'équipe de France va disputer la Coupe du monde, une compétition qui sera la dernière pour Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus. En effet, à l'issue de celle-ci, il quittera ses fonctions pour laisser la place, probablement à Zinedine Zidane. L'une des questions est alors de savoir ce que Deschamps fera ensuite, lui n'a pas vraiment envie de prendre sa retraite. Quel sera alors son prochain challenge ?

« Je ne m'interdis rien » Interrogé ce mercredi par France Inter, Didier Deschamps a livré une nouvelle réponse à propos de son avenir. C'est ainsi que le futur ex-sélectionneur de l'équipe de France a confié : « J'arrête l'équipe de France, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas à la retraite. Je vais faire quoi alors ? Je ferai autre chose. Ne me demandez pas quoi... Entraîner un club ? Je vous ai dit ne me demandez pas quoi. Je ne m'interdis rien, c'est la formule magique. J'ai bien conscience, je le redis, je sais que l'équipe de France va me manquer. Elle a fait partie de 25 ans de ma vie professsionnelle. Ça sera autre chose, ça sera différent. Est-ce que je sais ce que je veux faire ? Non, aujourd'hui non, demain matin peut-être... (rires) ».