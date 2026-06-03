Equipe de France - Zinedine Zidane arrive : Même Didier Deschamps n'est pas au courant !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur. Alors que Didier Deschamps va laisser sa place, son successeur n'a pour le moment pas été officialisé. Il n'empêche que l'arrivée de Zinedine Zidane semble aujourd'hui actée pour beaucoup. Zizou pourrait donc venir prendre la place de Deschamps, lui qui n'est toutefois pas au courant de cela.

C'est un nouveau chapitre qui s'apprête à s'ouvrir en équipe de France. En effet, après avoir passé 14 ans sur le banc des Bleus, Didier Deschamps va quitter ses fonctions de sélectionneur à l'issue de la Coupe du monde. Il vit donc actuellement ses derniers moments à cette position pour ensuite laisser sa place. Mais à qui ? Aujourd'hui, le remplaçant de Deschamps n'a toujours pas été officialisé, même s'il semble y avoir peu de doute sur l'identité de celui-ci : Zinedine Zidane.

« On sait tous qui est mon successeur ? Ah bon ? » Inactif depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait donc être le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Alors que c'est une évidence pour beaucoup, Didier Deschamps n'est pas au courant. En effet, ce mercredi, au micro de France Inter, il a lâché : « On sait tous qui est mon successeur ? Ah bon ? Il faut demander à mon président, je ne suis pas dans la confidence. Zidane va prendre la suite ? Probablement ».