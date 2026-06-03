Coupe du monde : L’annonce qui agace l’équipe de France avant le départ aux États-Unis

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Huit jours avant le départ de l’équipe de France pour son camp de base à Boston dans le cadre de la Coupe du monde en Amérique du nord, le président de la Fédération française de football Philippe Diallo les a rencontré à Clairefontaine mardi. Au programme, un discours d’encouragement avec des objectifs sportifs clairs affichés pour le Mondial, mais aussi une négociation concernant les places pour leurs proches qui ne semble pas avoir plu aux principaux intéressés.

Le mercredi 10 juin prochain, l’équipe de France entrera pleinement dans sa Coupe du monde à six jours de son entrée en lice au MetLife Stadium face au Sénégal. En effet, les Bleus s’envoleront pour leur camp de base de Boston après avoir disputé deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire à Nantes jeudi (21h10) et l’Irlande du Nord lundi prochain à Villeneuve-d’Ascq. Le sélectionneur Didier Deschamps et les joueurs qui ne disputaient pas de finale de Coupe d’Europe avec leurs clubs se trouvaient au Château de Clairefontaine depuis le début de la semaine dernière avant d’être rejoint par Lucas Digne, Maxence Lacroix, Jean-Philippe Mateta ainsi que les six Bleus du PSG et d’Arsenal qui ont pris part à la finale de la Ligue des champions samedi à Budapest.

Le président de la FFF était à Clairefontaine mardi pour s’entretenir sur deux sujets avec les Bleus Mercredi, deux présidents se sont rendus à Clairefontaine. Le président de la République Emmanuel Macron et la Première Dame de France Brigitte Macron ainsi que le patron de la Fédération française de football Philippe Diallo. D’après L’Équipe, le grand manitou de la FFF ne se trouvait pas sur place uniquement pour faire un discours au groupe de Didier Deschamps sur les objectifs pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) : le dernier carré de la compétition. En effet, il aurait rencontré les joueurs et une partie du staff de Deschamps pour statuer sur les primes financières liées aux performances au Mondial, mais également les places allouées à chaque international pour les matchs des Bleus.