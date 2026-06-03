D’habitude nonchalant, Michael Olise est tout sourire pour parler de sa relation spéciale en équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Michael Olise a les yeux qui brillent au moment d'évoquer sa relation avec un partenaire du Bayern Munich qui l'accompagne notamment en équipe de France : Dayot Upamecano. L'international français est un joueur et un homme spécial qui rythme le quotidien d'Olise, qui n'a pas manqué de le charrier devant les caméras de la FFF TV.

A la mi-avril, Michael Olise livrait une réponse avec une nonchalance dont lui seul a le secret à TNT Sports lorsqu'un journaliste lui demandait ce que ça lui faisait ressentir d'avoir éliminé le Real Madrid, les « rois de la Ligue des champions ». Interloqué par ce qualificatif, Olise a finalement répondu « oui, oui », tout simplement, fidèlé à lui-même. Cependant, le réservé et nonchalant Michael Olise ne se prive pas de sourire et d'être enjoué devant certaines caméras.

«C'est un très bon gars, il est très sympa, très gentil en dehors du terrain» Ce fut le cas ces dernières heures devant celle de FFF TV au moment d'évoquer sa relation avec Dayot Upamecano, son coéquipier à la fois au Bayern Munich et en équipe de France. « Dayot c'est mon voisin déjà (ndlr à Munich). C'est un très bon gars, il est très sympa, très gentil en dehors du terrain. Sur le terrain, c'est autre chose, il est très agressif. C'est un leader qui veut toujours gagner. Et je pense avec ces qualités là, c'est très bien pour l'équipe. Je suis content de jouer avec lui au Bayern et ici ».