William Saliba blessé contre le PSG : Le verdict tombe pour l'équipe de France avant la Coupe du Monde

Amadou Diawara

Ce samedi, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a battu Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Malheureusement pour les Gunners, mais surtout pour l'équipe de France, William Saliba a aggravé sa blessure au dos lors de ce choc. Malgré tout, le staff des Bleus serait optimiste avant la Coupe du Monde.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, Arsenal s'est frotté au PSG de Luis Enrique. Toutefois, les Gunners se sont inclinés face au club de la capitale, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 4-3). De surcroit, les Anglais ont perdu William Saliba. Souffrant depuis plusieurs semaines du dos, le défenseur central de 25 ans a dû être manipulé par le staff médical d'Arsenal pendant la prolongation.

Blessure de Saliba : Les Bleus et le clan Saliba se montrent rassurants Alors que la Coupe du Monde se profile, le clan de William Saliba s'est activé ce dimanche pour tenter de poser un diagnostic précis. Mais du côté du staff de l'équipe de France, on ne s'est jamais particulièrement préoccupé d'après L'Equipe. Et ce lundi midi, on était plutôt optimiste chez les Bleus, alors que des examens médicaux étaient annoncés. Dans la soirée, les deux parties se voulaient rassurantes. A moins d'un retournement de situation, William Saliba devrait donc rester avec le groupe tricolore, et aucun risque ne sera pris.