Bruno Genesio futur entraîneur de l'OM : Le coup de froid de la presse marseillaise pour son arrivée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi a du pain sur la planche pour reconstruire le club phocéen. L'un de ses principaux dossiers est celui du remplaçant d'Habib Beye. Qui viendra prendre place sur le banc marseillais ? Dernièrement, Bruno Genesio faisait office de grand favori, mais voilà que ce ne serait pas aussi évident.

Arrivé en cours de saison à l'OM pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye pourrait déjà repartir après quelques mois. En effet, malgré un contrat jusqu'en 2027, le technicien olympien pourrait être remplacé par Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif marseillais. La question est toutefois de savoir par quel entraîneur. Au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé de Bruno Genesio et Habib Beye et voilà que l'ancien du LOSC était même désigné comme la grande priorité du remplaçant de Lorenzi pour devenir le nouvel entraîneur de l'OM.

Genesio pour remplacer Beye à l'OM ? Faut-il alors s'attendre à une arrivée de Bruno Genesio à l'OM ? Selon les informations données par La Provence ce mardi, cela serait encore loin d'être fait. Comme l'explique le quotidien régional, l'ancien entraîneur du LOSC aurait aujourd'hui l'avantage d'avoir les faveurs de nombreux membres du vestiaire déjà impatients à l'idée de travailler sous ses ordres. Mais voilà que si Genesio a été présenté comme l'option numéro 1, le média marseillais assure qu'il « ne serait pas une sur une autoroute direction Marseille ».