PSG - «Vous comprendrez ce que ça veut dire» : Le message énigmatique d’Al-Khelaïfi sur le nouveau contrat de Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La prolongation de contrat de Luis Enrique semble être entérinée au PSG depuis de longues semaines à présent. Néanmoins, aucune communication officielle n’est à souligner à ce sujet. Dans la foulée de la nouvelle victoire du Paris Saint-Germain en C1, Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien, n’a rien confirmé, mais a pris le soin de faire passer un message.

En trois saisons passées au PSG, Luis Enrique n’est passé à côté que de deux trophées majeurs : la Ligue des champions en 2023/2024 et la Coupe de France cette année. Lors de ces trois ans, l’entraîneur espagnol a dirigé l’équipe qui a remporté les deux seules Ligues des champions de l’histoire du Paris Saint-Germain contre l’Inter en 2025 (5-0) et Arsenal samedi dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Officiellement, le contrat d’Enrique qui a été prolongé en février 2025 ne l’assure de rester en poste que jusqu’à la fin de saison prochaine.

Luis Enrique lié à Paris jusqu’en 2030 ? Toutefois, depuis plusieurs mois désormais, il est stipulé que Luis Enrique et les dirigeants du PSG se seraient mis d’accord pour rallonger leur collaboration jusqu’en juin 2030. Grâce à ladite prolongation de son bail, le salaire annuel brut de l’Espagnol s’élèverait à 20M€. Avec cette nouvelle Ligue des champions remportée par son équipe, Enrique va-t-il bientôt devenir officiellement le coach du PSG jusqu’en 2030.