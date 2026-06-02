PSG - «Vous comprendrez ce que ça veut dire» : Le message énigmatique d’Al-Khelaïfi sur le nouveau contrat de Luis Enrique !

La prolongation de contrat de Luis Enrique semble être entérinée au PSG depuis de longues semaines à présent. Néanmoins, aucune communication officielle n’est à souligner à ce sujet. Dans la foulée de la nouvelle victoire du Paris Saint-Germain en C1, Nasser Al-Khelaïfi, président du club parisien, n’a rien confirmé, mais a pris le soin de faire passer un message.
En trois saisons passées au PSG, Luis Enrique n’est passé à côté que de deux trophées majeurs : la Ligue des champions en 2023/2024 et la Coupe de France cette année. Lors de ces trois ans, l’entraîneur espagnol a dirigé l’équipe qui a remporté les deux seules Ligues des champions de l’histoire du Paris Saint-Germain contre l’Inter en 2025 (5-0) et Arsenal samedi dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Officiellement, le contrat d’Enrique qui a été prolongé en février 2025 ne l’assure de rester en poste que jusqu’à la fin de saison prochaine.
Luis Enrique lié à Paris jusqu’en 2030 ?
Toutefois, depuis plusieurs mois désormais, il est stipulé que Luis Enrique et les dirigeants du PSG se seraient mis d’accord pour rallonger leur collaboration jusqu’en juin 2030. Grâce à ladite prolongation de son bail, le salaire annuel brut de l’Espagnol s’élèverait à 20M€. Avec cette nouvelle Ligue des champions remportée par son équipe, Enrique va-t-il bientôt devenir officiellement le coach du PSG jusqu’en 2030.
«C’est le meilleur entraîneur du monde. Vous comprendrez ce que ça veut dire»
Présent à Porte d’Auteuil pour Roland-Garros, Nasser Al-Khelaïfi n’a lâché une exclusivité au journaliste Bruno Salomon pour Ici Paris, énonçant des propos énigmatiques à la fin de son éloge envers Luis Enrique. « Le contrat pour 2030 pour Luis Enrique, où est-ce qu’on en est ? Je vais dire une chose. Le coach est très content avec nous, très content à Paris, très content et fier d’être Parisien aujourd’hui. On est fiers de lui, la vérité, c’est le meilleur entraîneur du monde. Vous comprendrez ce que ça veut dire ».