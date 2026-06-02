Equipe de France - Zidane pour remplacer Deschamps : «La question ne s’est jamais posée»

Alexis Brunet

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps laissera officiellement sa place de sélectionneur de l’équipe de France, très probablement à Zinédine Zidane. Pendant de nombreuses années, le nom de l’ancien joueur du Real Madrid a été cité pour reprendre les Bleus, mais à en croire Noël Le Graët, la question ne s’est jamais posée lorsqu’il était le président de la FFF.

Le 11 juin débutera officiellement la Coupe du monde 2026, qui se terminera le 19 juillet 2026. On espère que Didier Deschamps et ses hommes seront encore en lice à ce moment-là, ce qui sera synonyme de nouvelle finale pour le sélectionneur et donc possiblement de titre. Une façon idyllique pour DD de terminer son aventure avec les Bleus, lui qui quittera son poste après la compétition.

Zidane devrait probablement remplacer Deschamps Si Didier Deschamps a déjà affirmé qu’il allait quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France, on ne sait toutefois pas encore officiellement le nom de son successeur. Aucune annonce n’a été faite pour le moment, même si un nom est sur toutes les lèvres : Zinédine Zidane. L’ancien coach du Real Madrid rêve de prendre en main les Bleus et son rêve devrait devenir réalité prochainement car toutes les sources affirment que l’opération serait déjà réglée en coulisses.