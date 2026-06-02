Roland-Garros - Moïse Kouamé face au PSG : Le coup de gueule de Cyril Hanouna

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi, Moïse Kouamé disputait sa rencontre du 3ème tour à Roland-Garros face à Alejandro Tabilo. La programmation a fait que le Français de 17 ans s'est retrouvé à jouer en même temps que la finale de la Ligue des Champions opposant le PSG à Arsenal. Forcément, ça n'a pas été simple pour les téléspectateurs qui voulaient voir les deux évènements. De quoi provoquer certains coups de gueule, à commencer par celui de Cyril Hanouna.

A 17 ans, Moïse Kouamé est la nouvelle sensation du tennis français. Un crack qui a d'ailleurs été la belle histoire de la première semaine à Roland-Garros. Encore très jeune, il a réussi à se hisser jusqu'au 3ème tour du Grand Chelem parisien. Le parcours s'est malheureusement arrêté par à Alejandro Tabilo pour Kouamé, battu en 4 sets par le Chilien. Cette rencontre s'est disputée samedi dernier à Roland-Garros et en même temps que la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Une programmation qui a fait grincer des dents...

« Mais comment on peut être aussi bête ? » Fan du PSG, Moïse Kouamé aurait bien joué plus tôt son match à Roland-Garros. D'autres auraient voulu le voir en night session pour éviter que la rencontre du Français et la finale de la Ligue des Champions ne se déroulent en même temps. Dans son émission sur Fun Radio, Cyril Hanouna ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour pousser un coup de gueule sur la programmation du match de Moïse Kouamé, lâchant : « J'ai un coup de gueule. Dans ce pays, sans déconner, quel pays... Les Français en ont marre, tout ce qu'ils font, ils le font mal. On a la chance d'avoir un Français au 3ème tour de Roland-Garros, tout le monde le regarde. Ils le font le jouer en même temps que la finale de la Ligue des Champions. Mais comment on peut être aussi bête ? Il faut être des idiots. Ça n'arriverait nulle part. Après on se moque des Américains, des Italiens... On donne des leçons à tout le monde et on est nul partout, sans déconner. Tous les mecs qui dirigent, on dirait qu'on a pris les plus nuls de France et on les a mis à la direction de tout ».