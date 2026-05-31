Défaite contre Kouame à Roland-Garros : «Va te faire f*utre», l'énorme craquage après le dérapage sexiste !

Amadou Diawara

Au deuxième tour de Roland-Garros, Adolfo Daniel Vallejo s'est incliné face à Moise Kouame. Après sa défaite sur le court Suzanne Lenglen, le Paraguayen a tenu des propos sexistes à l'encontre de l'arbitre Ana Carvalho, estimant qu'elle n'avait pas été capable de calmer les ardeurs du public. Ce qui a fait explosé Andy Roddick.

Qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros, Adolfo Daniel Vallejo (22 ans) a dû se frotter à Moïse Kouame (17 ans) sur le court Suzanne Lenglen. Au terme d'une grosse bataille de cinq sets, le Paraguayen s'est incliné face au prodige français.

«Ne me lancez pas sur ce c*nnard» Après son élimination à Roland-Garros, Adolfo Daniel Vallejo a tenu des propos sexistes à l'encontre d'Ana Carvalho. La Brésilienne ayant arbitré la rencontre face à Moïse Kouame. « Ce genre de match doit être arbitré par un homme, c’est très difficile pour une femme. Il faut un homme pour arbitrer, car le public est très exigeant et il faut beaucoup de force pour affronter la foule. Le public était vraiment excessif, mais je comprends qu'il soutient son compatriote. C'est un public assez intense, c'est pourquoi j'étais préparé, je savais déjà que ce serait comme ça et, honnêtement, ça ne m'a pas désavantagé, ça l'a galvanisé », a pesté le Paraguayen dans des propos rapportés par Clay. Ce qui a provoqué la colère d'Andy Roddick.