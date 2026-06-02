Départ à 0€ de l’OM : Un autre scénario évoqué pour Mason Greenwood

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato estival ouvrira prochainement ses portes, du côté de l’OM, on risque d’énormément dégraisser pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. En ce sens, il a été question d’un transfert de Mason Greenwood. Alors qu’un départ de l’Anglais semble une évidence pour beaucoup, d’autres évoquent une possibilité différente avec Greenwood.

Une fois n’est pas coutume, le mercato estival s’annonce mouvementé à l’OM. Et ça pourrait commencer fort à Marseille avec notamment le possible départ de Mason Greenwood. En effet, compte tenu des besoins financiers du club phocéen après la non-qualification en Ligue des Champions, la vente de l’Anglais permettre d’empocher un joli chèque. Mais voilà qu’il ne faut pas oublier que l’OM devra reverser 40% de la somme à Manchester United. De quoi faire réfléchir quant à la possibilité de conserver Greenwood ?

« Je suis l’OM, je me dis je vais jusqu’au bout du contrat » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Julien Benneteau s’est confié sur l’avenir de Mason Greenwood. Et alors qu’on parle d’une somme de 55M€ pour l’Anglais, l’ancien joueur de tennis a conseillé à l’OM de pourquoi pas le garder jusqu’au terme de son contrat : « 55M€, il faut lui trouver une porte de sortie, c’est difficile. Il vaudrait 120M€, ok, mais là, je suis l’OM, je me dis je vais jusqu’au bout du contrat, il part libre, Manchester United ne touche rien et puis on a eu Greenwood pendant deux ans ».