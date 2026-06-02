Départ à 0€ de l’OM : Un autre scénario évoqué pour Mason Greenwood

Alors que le mercato estival ouvrira prochainement ses portes, du côté de l’OM, on risque d’énormément dégraisser pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. En ce sens, il a été question d’un transfert de Mason Greenwood. Alors qu’un départ de l’Anglais semble une évidence pour beaucoup, d’autres évoquent une possibilité différente avec Greenwood.
Une fois n’est pas coutume, le mercato estival s’annonce mouvementé à l’OM. Et ça pourrait commencer fort à Marseille avec notamment le possible départ de Mason Greenwood. En effet, compte tenu des besoins financiers du club phocéen après la non-qualification en Ligue des Champions, la vente de l’Anglais permettre d’empocher un joli chèque. Mais voilà qu’il ne faut pas oublier que l’OM devra reverser 40% de la somme à Manchester United. De quoi faire réfléchir quant à la possibilité de conserver Greenwood ?
« Je suis l’OM, je me dis je vais jusqu’au bout du contrat »
Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Julien Benneteau s’est confié sur l’avenir de Mason Greenwood. Et alors qu’on parle d’une somme de 55M€ pour l’Anglais, l’ancien joueur de tennis a conseillé à l’OM de pourquoi pas le garder jusqu’au terme de son contrat : « 55M€, il faut lui trouver une porte de sortie, c’est difficile. Il vaudrait 120M€, ok, mais là, je suis l’OM, je me dis je vais jusqu’au bout du contrat, il part libre, Manchester United ne touche rien et puis on a eu Greenwood pendant deux ans ».
« S’ils ne le vendent pas, ça ne serait pas non plus une catastrophe industrielle »
L’OM conservera-t-il alors Mason Greenwood cet été ? Malgré les besoins financiers du club phocéen, si tel était le cas, cela ne serait pas une catastrophe comme a pu l’expliquer la journaliste Mélissandre Gomez : « Vendre Greenwood est-il une obligation pour financer le mercato de l’OM ? Vendre Greenwood, est-ce que c’est une obligation pour financer le mercato, ça voudrait dire que s’ils n’arrivaient pas à lui trouver une porte de sortie, ce qui est probable car on a du mal à lui trouver une porte de sortie en Angleterre avec son histoire, ils ne pourraient pas du tout recruter s’ils ne le vendent pas. Donc non ce n’est pas une obligation absolue. Ça ferait du bien aux finances même si il y a 40% qui appartiennent à Manchester United. Evidemment que comme l’été dernier, s’il y a une opportunité de le vendre, ils le vendront, mais s’ils ne le vendent pas, ça ne serait pas non plus une catastrophe industrielle ».