Transfert au PSG : «C’est un coup qui mérite d’être tenté»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En voilà une opération intéressante pour le double champion d'Europe. Eli Junior Kroupi, du haut de ses 19 ans, a déjà conquis le coeur des supporters de Bournemouth cette saison et également ceux d'Arsenal pour avoir tenu Manchester City en échec et offert le titre de champion de Premier League aux Gunners. Le PSG garderait un oeil sur l'évolution de sa situation et se doit d'aller au bout de la refléxion d'après le journaliste du Parisien Laurent Perrin.

13 buts pour son baptême de feu en Premier League. Force est de constater que sa première expérience à l'étranger et qui plus est dans l'intense élite du football anglais a été réussie pour Eli Junior Kroupi. L'attaquant de 19 ans, nommé meilleur joueur de Ligue 2 en 2025, a confirmé son éclosion explosive sur les pelouses anglaises avec le maillot de Bournemouth sur les épaules. Mais pour combien de temps encore ?

«L'idée est séduisante» Selon les informations de L'Equipe, l'international espoir français figurerait dans la short-list du PSG à l'approche du mercato estival qui ouvrira ses portes le 15 juin prochain en parallèle de la Coupe du monde. Une piste plus qu'intéressante à explorer pour le Paris Saint-Germain aux yeux de Laurent Perrin. « L'idée est séduisante : il est jeune, efficace, français, spectaculaire, polyvalent… Voilà beaucoup de qualités qui peuvent plaire à Luis Enrique. Je pense qu'il a celles pour jouer faux 9 à la place de Dembélé. Il a 19 ans, donc une marge de progression importante, surtout s'il travaille avec Luis Enrique ».